Оперштаб анонсировал введение QR-кодов для посетителей кафе, магазинах и на транспорте

Подготовленный законопроект обсудят депутаты нижней палаты парламента

Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в России подтвердил работу над законом, предусматривающим обязательное предъявление QR-кодов в транспорте, ресторанах и магазинах.

Ранее РБК сообщил, что правительство планирует ввести QR-коды для пассажиров поездов и самолетов, а также посетителей кафе, ресторанов и магазинов, кроме продуктовых, как минимум до середины 2022 года. По предварительным данным,  получать QR-код сможет гражданин, который сделал прививку от коронавируса или переболел. Отрицательный тест ПЦР будет действителен только для людей, имеющих медицинский отвод от вакцинации.

В Оперштабе подтвердили, что такие меры, действительно, планируются. Когда документ будет внесен в Госдуму, СМИ будут уведомлены, передает РИА "Новости".

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ

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