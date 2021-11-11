Подготовленный законопроект обсудят депутаты нижней палаты парламента

Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в России подтвердил работу над законом, предусматривающим обязательное предъявление QR-кодов в транспорте, ресторанах и магазинах.

Ранее РБК сообщил, что правительство планирует ввести QR-коды для пассажиров поездов и самолетов, а также посетителей кафе, ресторанов и магазинов, кроме продуктовых, как минимум до середины 2022 года. По предварительным данным, получать QR-код сможет гражданин, который сделал прививку от коронавируса или переболел. Отрицательный тест ПЦР будет действителен только для людей, имеющих медицинский отвод от вакцинации.

В Оперштабе подтвердили, что такие меры, действительно, планируются. Когда документ будет внесен в Госдуму, СМИ будут уведомлены, передает РИА "Новости".