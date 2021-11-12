Свежая статистика по коронавирусу в России на 12 ноября

Свежая статистика по коронавирусу в России на 12 ноября
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
От инфекции скончались 252 926 человек за все время эпидемии

В России ни на минуту не утихает ожесточенная борьба против коронавируса. Однако статистика продолжает желать лучшего. Так, в стране за сутки зафиксировали 40 123 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в РФ положительные тесты сдали 8 992 595 жителей.

В Москве с болезнью столкнулись 5183 горожан. В Санкт-Петербурге за последние 24 часа заразился 3421 человек. В Московской области инфицированных стало на 2726 жителей больше.

За сутки болезнь унесла жизни 1 235 пациентов. Всего в стране известно о 252 926 летальных исходах от ковида.

Выздоровевших за последние 24 часа оказалось 33 645 жителей страны. Всего излечились 7 720 962 россиян. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость330442
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Ещё раз проведут оптимизацию медицины и... вымрем, зато у "генералов" от медицины все будет "хокей"
Вячеслав Москва
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А у нас в Первопрестольной за последнюю неделю количество выздоровевших на 33 % больше, чем инфицировавшихся. Как гритца, пустячок, а приятно.
Гость329883
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Гость327736
Борьба путина с россиянами идет полным ходом !
давно болеешь?
Гость327736
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Борьба путина с россиянами идет полным ходом !
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