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В России ни на минуту не утихает ожесточенная борьба против коронавируса. Однако статистика продолжает желать лучшего. Так, в стране за сутки зафиксировали 40 123 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в РФ положительные тесты сдали 8 992 595 жителей.
В Москве с болезнью столкнулись 5183 горожан. В Санкт-Петербурге за последние 24 часа заразился 3421 человек. В Московской области инфицированных стало на 2726 жителей больше.
За сутки болезнь унесла жизни 1 235 пациентов. Всего в стране известно о 252 926 летальных исходах от ковида.
Выздоровевших за последние 24 часа оказалось 33 645 жителей страны. Всего излечились 7 720 962 россиян.
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