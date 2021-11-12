Политик назвал практику безальтернативной

В пятницу, 11 ноября, появилась информация о том, что федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом начал разрабатывать закон, в соответствии с которым QR-коды будут обязательными в транспорте, кафе и магазинах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил данную перспективу.

Уточнялось, что мера будет действовать до середины 2022 года.

Песков заявил, что правительство уже ознакомилось с предложением оперштаба. Госдеятель добавил – по этому закону уже есть определенные наработки.

"Еще предстоит достаточно серьезная работа по законопроекту в парламенте, естественно, с участием специалистов, экспертов", – отметил Дмитрий Сергеевич.

Обязательное ведение QR-кодов в заведениях общепита, общественном транспорте и магазинах Песков назвал мировой практикой, которая не имеет альтернатив.

Не исключено, что в ближайшее время документ будет внесен на рассмотрение депутатов. Эксперты уже начали спорить о том, насколько оправданными считаются данные меры.

Некоторые утверждают, что инициатива будет ущемлять права россиян. Ведь ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что вакцинация не будет носить принудительный характер. Другие же уверены – именно такие строгие меры позволят одержать победу над COVID-19.

Напомним, обзавестись QR-кодом могут те, кто вакцинировался против коронавируса или переболел. Кроме того, получить штрихкод могут люди, у которых результат ПЦР-теста был отрицательным. При последнем варианте опция будет действовать 72 часа.