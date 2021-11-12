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Люберцы и Балашиха оказались среди антилидеров по заболеваемости COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, приведенные региональным Минздравом.
В Люберцах положительный тест на коронавирус получили 195 человек. В Балашихе – на 182 заболевших больше. Замыкает тройку лидеров Королев, где за сутки заразу подхватили еще 169 человек.
В Пушкино и Ленинском округе – на 149 и 116 зараженных больше. В Сергиево-Посадском округе на карантин ушли 111 местных жителей.
Всего за сутки коронавирус диагностировали у 2726 жителей региона, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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