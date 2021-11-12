Названы антилидеры по коронавирусу в Подмосковье на 12 ноября

За последние 24 часа заболели 2726 жителей региона

Люберцы и Балашиха оказались среди антилидеров по заболеваемости COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, приведенные региональным Минздравом.

В Люберцах положительный тест на коронавирус получили 195 человек. В Балашихе – на 182 заболевших больше. Замыкает тройку лидеров Королев, где за сутки заразу подхватили еще 169 человек.

В Пушкино и Ленинском округе – на 149 и 116 зараженных больше. В Сергиево-Посадском округе на карантин ушли 111 местных жителей.

Всего за сутки коронавирус диагностировали у 2726 жителей региона, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: Минздрав Московской области ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

В России высказались о мерах предосторожности в адрес Украины на фоне тревоги США

Угрозы Киева нельзя оставлять без внимания

Украина отказывается возвращать России четыре миллиарда долларов

Власти Незалежной попытаются затянуть судебный процесс в Британии, предъявив Москве новые обвинения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей