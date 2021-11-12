Москвичи c COVID-19 получили 5 миллионов упаковок бесплатных лекарств

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Инфицированные коронавирусом пациенты, у которых болезнь протекает достаточно легко, остаются лечиться дома. Но и им требуются лекарства, как обычные жаропонижающие, так и специфические против вируса. Рекомендованные врачом препараты москвичи получают бесплатно. В итоге с начала пандемии жителям столицы с COVID-19 выдано уже более 5 миллионов упаковок лекарств.
Чтобы всем пациентам хватило медикаментов, в столице сформирован большой запас противовирусных препаратов, антибактериальных, в том числе антибиотиков, а также средств для антикоагулянтной и жаропонижающей терапии, сообщили в Департаменте здравоохранения.
Также пациентам с пневмонией бесплатно предоставляются пульсоксиметры – приборы, позволяющие оценивать уровень насыщения крови кислородом, что очень важно при борьбе с ковидом. Кстати, пульсоксиметры входят в состав подарочных наборов, которые получают пожилые москвичи, сделавшие прививку от коронавируса или ревакцинировавшиеся.
Специалисты подчеркивают: вакцинация – это самый эффективный способ защиты от COVID-19. Сделать прививку можно бесплатно по предварительной записи в районной поликлинике или без записи в мобильных центрах вакцинации в популярных общественных местах города.
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