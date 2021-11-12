Москвичи c COVID-19 получили 5 миллионов упаковок бесплатных лекарств

Москвичи c COVID-19 получили 5 миллионов упаковок бесплатных лекарств
Фото Е. Самарина. Mos.ru
В городе создан большой запас медикаментов, необходимых пациентам с ковидом

Инфицированные коронавирусом пациенты, у которых болезнь протекает достаточно легко, остаются лечиться дома. Но и им требуются лекарства, как обычные жаропонижающие, так и специфические против вируса. Рекомендованные врачом препараты москвичи получают бесплатно. В итоге с начала пандемии жителям столицы с COVID-19 выдано уже более 5 миллионов упаковок лекарств.

Чтобы всем пациентам хватило медикаментов, в столице сформирован большой запас противовирусных препаратов, антибактериальных, в том числе антибиотиков, а также средств для антикоагулянтной и жаропонижающей терапии, сообщили в Департаменте здравоохранения.

Также пациентам с пневмонией бесплатно предоставляются пульсоксиметры – приборы, позволяющие оценивать уровень насыщения крови кислородом, что очень важно при борьбе с ковидом. Кстати, пульсоксиметры входят в состав подарочных наборов, которые получают пожилые москвичи, сделавшие прививку от коронавируса или ревакцинировавшиеся.

Специалисты подчеркивают: вакцинация – это самый эффективный способ защиты от COVID-19. Сделать прививку можно бесплатно по предварительной записи в районной поликлинике или без записи в мобильных центрах вакцинации в популярных общественных местах города.

Источник: mos.ru
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

В России высказались о мерах предосторожности в адрес Украины на фоне тревоги США

Угрозы Киева нельзя оставлять без внимания

Украина отказывается возвращать России четыре миллиарда долларов

Власти Незалежной попытаются затянуть судебный процесс в Британии, предъявив Москве новые обвинения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей