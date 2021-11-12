Как паспорт: в кабмине указали на сверхважность QR-кода

Эпидситуацию можно исправить только за счет вакцинации

Заместитель главы российского правительства Татьяна Голикова сравнила сертификат о прививке от COVID-19 с главным документом, удостоверяющим личность гражданина России.

Вице-премьер подчеркнула, что в нынешних тяжелых реалиях QR-код становится таким же важным документом, как и паспорт.

Высокопоставленная госслужащая также отметила, что властям нужно повысить темпы массовой вакцинации, чтобы как можно быстрее победить пресловутый вирус, отмечает "Радио 1".

К слову, недавно в Кремле высказались о введении QR-кодов в общественном транспорте.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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