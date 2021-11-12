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Заместитель главы российского правительства Татьяна Голикова сравнила сертификат о прививке от COVID-19 с главным документом, удостоверяющим личность гражданина России.
Вице-премьер подчеркнула, что в нынешних тяжелых реалиях QR-код становится таким же важным документом, как и паспорт.
Высокопоставленная госслужащая также отметила, что властям нужно повысить темпы массовой вакцинации, чтобы как можно быстрее победить пресловутый вирус, отмечает "Радио 1".
К слову, недавно в Кремле высказались о введении QR-кодов в общественном транспорте.
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