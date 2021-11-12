По всей России вводят QR-коды

По всей России вводят QR-коды
Фото: АГН «Москва» / Александр Авилов
До 1 февраля будет действовать переходный период

Предъявление QR-кодов сделают обязательным по всей России. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, такое решение кабмин принял после совещания с губернаторами и экспертами. Она отметила, что россияне не соблюдают профилактические меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. 

"Все губернаторы должны принять однозначные и понятные ограничительные правила на фоне пандемии", – поручила она. 

Введение QR-кодов распространится на поезда и самолеты. Также их предъявление потребуется в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры, при посещении массовых мероприятий. В силе останутся справка о перенесенном ковиде или о медотводе. Меры не будут касаться детей и подростков. 

Также россиянам дали время до прохождения вакцинации до 1 февраля – до этих пор будет действовать предъявление отрицательного ПЦР-теста.

Оформить QR-код можно как в электронном, так и в письменном варианте, обратившись в МФЦ. Новый закон будет действовать до 1 июня 2022 года.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость330962
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Может сразу просто клеймо ставить раскаленным железом, как скоту.
Гость329018
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Хорошо учатся у Запада. Это просто бизнес и ничего личного. Завод выпускающий маски купили , нужно теперь за пол года все вложенные деньги отбить. Ну и что , что маски это одно название и защиты в себе не несут , на прибыли это никак не отражается и мадам "Арбидол" это знает. А вакцинация это просто золотая жила , пили и пили бюджетные миллиарды , и каждые пол года ревакцинация. По правилам , прежде чем прививаться , человек должен пройти полное мед .обследование и иметь на руках справку , что именно для него это безопасно. Но на это нет ни времени , ни денег , ни врачей. И если он умрёт по к
Гость330822
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Как же вы так россияне докатились то до такого ? Опять многоходовка вашего сраного Путина ?
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