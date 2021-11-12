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Предъявление QR-кодов сделают обязательным по всей России. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, такое решение кабмин принял после совещания с губернаторами и экспертами. Она отметила, что россияне не соблюдают профилактические меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
"Все губернаторы должны принять однозначные и понятные ограничительные правила на фоне пандемии", – поручила она.
Введение QR-кодов распространится на поезда и самолеты. Также их предъявление потребуется в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры, при посещении массовых мероприятий. В силе останутся справка о перенесенном ковиде или о медотводе. Меры не будут касаться детей и подростков.
Также россиянам дали время до прохождения вакцинации до 1 февраля – до этих пор будет действовать предъявление отрицательного ПЦР-теста.
Оформить QR-код можно как в электронном, так и в письменном варианте, обратившись в МФЦ. Новый закон будет действовать до 1 июня 2022 года.
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