За сутки не стало 1 241 человека

В России за сутки зафиксировано 39 256 новых случаев заражения ковидом. Всего в стране положительные тесты сдали 9 031 851 жителей.

В Москве на самоизоляцию ушли за последние 24 часа 4185 человек. В Санкт-Петербурге врачи поставили 3273 диагнозов "коронавирус". В Московской области – 2891.

Выздоровевших за сутки оказалось 33 802 жителей страны. Всего болезнь одолели 7 754 764 россиян.

Умерли за последние 24 часа 1 241 пациентов. Скончались за все время эпидемии 254 167 человек.