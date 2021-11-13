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В России за сутки зафиксировано 39 256 новых случаев заражения ковидом. Всего в стране положительные тесты сдали 9 031 851 жителей.
В Москве на самоизоляцию ушли за последние 24 часа 4185 человек. В Санкт-Петербурге врачи поставили 3273 диагнозов "коронавирус". В Московской области – 2891.
Выздоровевших за сутки оказалось 33 802 жителей страны. Всего болезнь одолели 7 754 764 россиян.
Умерли за последние 24 часа 1 241 пациентов. Скончались за все время эпидемии 254 167 человек.
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