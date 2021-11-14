За сутки от вируса погибло 1 219 человек

Оперштаб обнародовал свежую статистику по коронавирусу. На утро 14 ноября скончались 1 219 человек, заразились 38 823. Вылечился от опасного вируса 29 821 пациент.

Первое место по числу заболевших у Москвы. В столице заразились 3734 человека.

На втором – Питер. В Северной столице положительные результаты тестов получили 3144 человека.

Третью строчку занимает Московская область с 2955 заболевшими.

За весь период в России умерло 255 386 человек. Излечились от ковида 7 784 585 пациентов. Медики зафиксировали 9 070 674 случая коронавируса.