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Оперштаб обнародовал свежую статистику по коронавирусу. На утро 14 ноября скончались 1 219 человек, заразились 38 823. Вылечился от опасного вируса 29 821 пациент.
Первое место по числу заболевших у Москвы. В столице заразились 3734 человека.
На втором – Питер. В Северной столице положительные результаты тестов получили 3144 человека.
Третью строчку занимает Московская область с 2955 заболевшими.
За весь период в России умерло 255 386 человек. Излечились от ковида 7 784 585 пациентов. Медики зафиксировали 9 070 674 случая коронавируса.
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