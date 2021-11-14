Власти готовы пойти на все, чтобы остановить пандемию

Наша страна продолжает вести борьбу с распространением уже набившей оскомину коронавирусной инфекцией. В скором времени в России начнет действовать система QR-кодов. Однако, если эта мера не даст необходимый результат, государству придется пойти на новые ограничения.



С соответствующим заявлением выступил член Совета Федерации Владимир Круглый. По его словам, если тотальное введение системы проверки сертификатов окажется бессильным в борьбе с COVID-19, то власти могут пойти на усиление карантинных мер. Речь идет о новых локдаунах и комендантском часе.

Напомним, глобальная система QR-кодов в скором времени начнет действовать на территории всей страны. При этом власти предусмотрели переходный период до 1 февраля.