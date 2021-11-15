Опасный вирус унес жизни еще 1 211 жителей страны

Российские власти продолжают делать все возможное для стабилизации эпидемиологической обстановки. Однако вирус все еще не побежден – люди заболевают, некоторые из них, к сожалению, умирают. Оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19 отчитался о последних новостях с коронавирусного фронта.



Так, по данным на 15 ноября, общее число случаев заражения в России достигло 9 109 094. За минувшие сутки заболели еще 38 420 наших сограждан.

Хуже всего дела обстоят в российской столице. Там за день инфекцию подхватили 3 789 москвичей. На втором месте расположился город на Неве. За сутки среди петербуржцев выявили 2 968 носителей вируса. Замыкает тройку антилидеров Подмосковье, там заболели 2 666 человек.

За весь период буйства пандемии от последствий COVID-19 скончались 256 597 человек. За минувший день инфекция унесла жизни 1 211 россиян. При этом медицинские специалисты полностью вылечили 7 812 557 пациентов, только за день из больниц выписали 27 972 ранее зараженных человек.

В ближайшее время на всей территории России начнет действовать тотальная система QR-кодов. Однако, в Совете Федерации уже заявили, что если эти меры не помогут, то россиян ждут новые локдауны и комендантские часы.