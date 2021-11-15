В Москве открыта онлайн-запись на экспресс-тестирование на COVID-19

В Москве открыта онлайн-запись на экспресс-тестирование на COVID-19
Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Диагностика на коронавирус становится еще удобнее и быстрее

В мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" появилась возможность заранее заполнить заявку на моментальную диагностику COVID-19. После этого москвичи в течение двух дней могут прийти в один из 71 пунктов экспресс-тестирования, сдать анализ и через 15 минут получить результат.

Экспресс-тест на антиген к коронавирусной инфекции – это быстрая диагностика, которая позволяет за несколько минут с высокой долей вероятности определить наличие или отсутствие у человека инфицирование COVID-19. Предварительная запись делает этот процесс еще более удобным и быстрым, поскольку пациенту не придется тратить время на оформление заявки на месте, а сотрудникам центра – вручную переносить данные из анкеты в компьютер.

Заполнившим заявку онлайн будет доступен QR-код, предъявив который можно сделать экспресс-тест, а также получить результат.

"Кроме того, результаты экспресс-теста уже доступны столичным жителям в электронной медкарте",

– сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова. Она добавила, что оформление бумажной заявки на экспресс-тестирование также остается доступно для желающих быстро проверить состояние своего здоровья.

Напомним, что положительный экспресс-тест на коронавирус указывает на возможность заболевания, но не является подтверждением диагноза. Для этого нужен результат ПЦР-теста, который возьмут сразу же в любом из центров экспресс-тестирования.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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