Больше всего заболевших в Петербурге: статистика по коронавирусу в России на 16 ноября

Больше всего заболевших в Петербурге: статистика по коронавирусу в России на 16 ноября
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Выздороветь смог 34 161 россиянин

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал актуальную информацию об эпидемиологической обстановке в стране. Так, по данным на 16 ноября, общее число заболевших составило 9 145 912 человек, из них 36 818 заразились за последние сутки. 

Больше всего новых случаев выявлено в Санкт-Петербурге. В северной столице диагноз подтвердился у 3131 гражданина. В Москве ситуация немного лучше – 2606  новых случаев. На третьем месте Подмосковье. В области вирус подцепили 2043 россиян. 

За весь период пандемии скончались 257 837 человек. За минувшие сутки коронавирус унес жизни 1 240 зараженных. 

Однако есть и хорошие новости. По данным на 16 ноября, победить вирус смог 34 161 россиян. Всего специалисты поставили на ноги 7 846 448 человек. 


Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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