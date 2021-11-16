Выздороветь смог 34 161 россиянин

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал актуальную информацию об эпидемиологической обстановке в стране. Так, по данным на 16 ноября, общее число заболевших составило 9 145 912 человек, из них 36 818 заразились за последние сутки.

Больше всего новых случаев выявлено в Санкт-Петербурге. В северной столице диагноз подтвердился у 3131 гражданина. В Москве ситуация немного лучше – 2606 новых случаев. На третьем месте Подмосковье. В области вирус подцепили 2043 россиян.

За весь период пандемии скончались 257 837 человек. За минувшие сутки коронавирус унес жизни 1 240 зараженных.

Однако есть и хорошие новости. По данным на 16 ноября, победить вирус смог 34 161 россиян. Всего специалисты поставили на ноги 7 846 448 человек.



