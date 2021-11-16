Вылечившиеся от ковида граждане получат сертификат на 6 месяцев

QR-код, который получают россияне, вакцинировавшиеся от COVID-19, в случае заболевания ковидом будет аннулирован. После выздоровления граждане получат новый QR-код, но срок его действия будет рассчитан на полгода. Соответствующее распоряжение дал Минздрав РФ.

В ведомстве уточнили, что QR-код содержит информацию о вакцинации или о факте перенесенного заболевания "с наиболее поздней датой наступления события", передает URA.RU. Учитывая, что QR-код после вакцинации и ревакцинации дается на год, а после болезни на полгода, в случае заражения человек может "потерять" несколько месяцев беспрепятственного входа в театры, музеи, рестораны и т.д.

Ранее в Совфеде дали понять, что если введение системы проверки сертификатов не поможет в борьбе с эпидемией коронавируса, в РФ могут быть введены другие ограничения.