Прогнозы по эпидситуации в стране оставляют желать лучшего

Эксперты Роспотребнадзора приняли решение пролонгировать действие санитарно-эпидемиологических мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции по территории нашей страны. Решением профильных специалистов действие пакета мер продлено вплоть до 2024 года.



Также эксперты посчитали правильным, что люди, уколовшиеся вакциной от COVID-19, больше не должны уходить на самоизоляцию после общения с инфицированным человеком, отмечает телеканал "360".

К слову, недавно стало известно, что заболевшие COVID-19 после прививки будут лишены годового QR-кода.