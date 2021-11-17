Статистика по коронавирусу в России на 17 ноября

Статистика по коронавирусу в России на 17 ноября
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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За сутки скончались более 1,2 тысяч граждан

Количество заболевших ковидом в России, по данным на 17 ноября, увеличилось на 36 626 человек. Еще 1 247 скончались от последствий болезни, а 36 388 выздоровели. Об этом сообщает Оперативный штаб по распространению коронавируса в стране.

Больше всего заболевших в Москве – 2 966 граждан. В Московской области зафиксировано 1 691 случай заражения. В Санкт-Петербурге тест на COVID-19 дал положительный результат у 2 793 человек. 

По регионам наибольшее число заразившихся выявлено в Самарской области – там инфекция оказалась у 1 785 жителей. В Крыму выявили 867 больных коронавирусом. Еще 778 случаев заражения в Нижегородской области. 

Всего, согласно общей статистике по ковиду в России, было зафиксировано 9 182 538 случаев заражений. 259 084 человек скончались, а 7 882 836 выздоровели. 

Ранее меры по противодействию распространению коронавируса в стране были продлены до 2024 года.

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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