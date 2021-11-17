Суд в Страсбурге отказался считать локдаун нарушением прав человека

Карантин, объявленный на государственном уровне из-за пандемии, не лишает граждан возможности общаться с другими людьми

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге признал карантин из-за эпидемии коронавируса мерой, которая не нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.

Иск в ЕСПЧ подал гражданин Румынии, возмущенный, что ему пришлось 52 дня сидеть на карантине, хотя он не был болен COVID-19 и даже не контактировал с зараженными, сообщает "Российская газета". По его оценке, он был незаконно лишен свободы.

ЕСПЧ не согласился с такой трактовкой локдауна. Судьи пришли к мнению, что пандемия требует жестких ограничительных мер, но карантин не нарушает права человека, гарантированные Конвенцией.

"Карантин был применен во всей стране, а человеку при необходимости разрешили покидать дом, к тому же никто не лишал его социальных контактов",

– приводит телеканал "360" пояснение ЕСПЧ.

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