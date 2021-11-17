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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что изначально российские власти рассчитывали: пандемия коронавирусной инфекции закончится примерно через шесть-двенадцать месяцев. Однако эти надежды оказались тщетны – "конца и края эпидемии не видно".
Так высокопоставленный госслужащий прокомментировал решение Минздрава продлить санитарно-эпидемиологические меры профилактики по COVID-19 до 2024 года.
При этом Песков добавил, что данные ограничения будут отменены, если эпидемиологическая ситуация в стране выправится.
К слову, недавно стало известно, что люди, которые заболеют коронавирусом после прививки, лишатся годового QR-кода.
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