Собянин рассказал о сокращении загрузки коронавирусных больниц

Собянин рассказал о сокращении загрузки коронавирусных больниц
Фото: Сергей Киселев /АГН Москва
Эпидемиологическая ситуация в столице улучшается

Меры, предпринимаемые в Москве для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, дают ощутимые результаты. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в среду, 17 ноября.

"По COVID-19 ситуация улучшается. За последние три дня разгрузили тысячу больничных коек",

– приводит АГН "Москва" слова градоначальника.

По данным оперштаба, за последние сутки в столице ковид подтвердился у 2966 жителей Москвы. При этом выздоровело 7477 человек. Но 96 пациентов с диагнозом "коронавирус" медикам спасти не удалось.

Источник: АГН «Москва»
Николай ВИКТОРОВ
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