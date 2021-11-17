Собянин рассказал о сокращении загрузки коронавирусных больниц

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Меры, предпринимаемые в Москве для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, дают ощутимые результаты. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в среду, 17 ноября.
"По COVID-19 ситуация улучшается. За последние три дня разгрузили тысячу больничных коек",
– приводит АГН "Москва" слова градоначальника.
По данным оперштаба, за последние сутки в столице ковид подтвердился у 2966 жителей Москвы. При этом выздоровело 7477 человек. Но 96 пациентов с диагнозом "коронавирус" медикам спасти не удалось.
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