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Число заболевших коронавирусом продолжает расти. Так, по данным Оперативного штаба, 18 ноября было зафиксировано 37 374 новых случаев. За весь период пандемии COVID-19 заболели 9 219 912 россиян.
Больше всего заразившихся в Москве. В столице вирус подцепили 4062 гражданина. На втором месте Санкт-Петербург, где заболели 2645 человек. Замыкает тройку лидеров Самарская область – 1781 заболевший.
Победить болезнь смогли 36 414 граждан. Всего коронавирусом в России переболели 7 919 250 человек.
За минувшие 24 часа вирус стал причиной смерти 1 251 россиянин. Общее количество жертв COVID-19 увеличилось до 260 335.
Ранее власти РФ решили продлить антиковидные меры до конца 2024 года.
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