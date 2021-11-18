Жертвами COVID-19 стал 1 251 человек

Число заболевших коронавирусом продолжает расти. Так, по данным Оперативного штаба, 18 ноября было зафиксировано 37 374 новых случаев. За весь период пандемии COVID-19 заболели 9 219 912 россиян.

Больше всего заразившихся в Москве. В столице вирус подцепили 4062 гражданина. На втором месте Санкт-Петербург, где заболели 2645 человек. Замыкает тройку лидеров Самарская область – 1781 заболевший.

Победить болезнь смогли 36 414 граждан. Всего коронавирусом в России переболели 7 919 250 человек.

За минувшие 24 часа вирус стал причиной смерти 1 251 россиянин. Общее количество жертв COVID-19 увеличилось до 260 335.

Ранее власти РФ решили продлить антиковидные меры до конца 2024 года.