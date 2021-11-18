Курс рубля
- Аналитик предупредил о риске обвала рубля
- Рубль активно растет к доллару и евро
- Россиян предупредили о девальвации рубля из-за слов Набиуллиной
820 новости
1407 новых случаев COVID-19 выявили в Подмосковье за прошедший день. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Успешно излечиться от коронавируса смогли 2003 человека. Количество летальных исходов за сутки в регионе составило 62, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Согласно приведенным данным, с начала пандемии в Московской области выявили практически 567 тысяч зараженных. В общей сложности успешно излечиться от инфекции смогли 497 920 человек, Скончались 9750.
Среди членов Евросоюза нет единства по Белоруссии на фоне развития миграционного кризиса
Киевский режим последовательно саботирует выполнение Минских соглашений