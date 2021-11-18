Почти полторы тысячи случаев COVID-19 выявили в Подмосковье за сутки

Зафиксировано 62 летальных исхода

1407 новых случаев COVID-19 выявили в Подмосковье за прошедший день. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Успешно излечиться от коронавируса смогли 2003 человека. Количество летальных исходов за сутки в регионе составило 62, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Согласно приведенным данным, с начала пандемии в Московской области выявили практически 567 тысяч зараженных. В общей сложности успешно излечиться от инфекции смогли 497 920 человек, Скончались 9750.

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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