Статистика по коронавирусу в России на 19 ноября

Статистика по коронавирусу в России на 19 ноября
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Выздороветь смогли 36 004 россиянина

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией поделился актуальной статистикой по эпидемиологической ситуации в стране. Так, за минувшие сутки в России было выявлено 37 156 новых случаев. За весь период пандемии положительный тест на COVID-19 сдали 9 257 068 человек. 

Большего всего заболевших по-прежнему в Москве, где зафиксирован 3371 новый случай. На втором месте Санкт-Петербург – 2714 человек ушли на самоизоляцию. Замывает тройку антилидеров Подмосковье. В регионе за стуки диагноз подтвердился у 1777 россиян. 

Победить болезнь смогли 7 956 254 гражданина, из них 36 004 выздоровели за последние 24 часа. 

Жертвами вируса стали 1 254 человека Всего коронавирус унес жизни 261 589 россиян. 

Ранее стало известно, что детской елки в Кремле также не будет. Новогоднее торжество отменили из-за коронавируса

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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