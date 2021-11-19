Выздороветь смогли 36 004 россиянина

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией поделился актуальной статистикой по эпидемиологической ситуации в стране. Так, за минувшие сутки в России было выявлено 37 156 новых случаев. За весь период пандемии положительный тест на COVID-19 сдали 9 257 068 человек.

Большего всего заболевших по-прежнему в Москве, где зафиксирован 3371 новый случай. На втором месте Санкт-Петербург – 2714 человек ушли на самоизоляцию. Замывает тройку антилидеров Подмосковье. В регионе за стуки диагноз подтвердился у 1777 россиян.

Победить болезнь смогли 7 956 254 гражданина, из них 36 004 выздоровели за последние 24 часа.

Жертвами вируса стали 1 254 человека Всего коронавирус унес жизни 261 589 россиян.

Ранее стало известно, что детской елки в Кремле также не будет. Новогоднее торжество отменили из-за коронавируса