Несмотря на значительное количество привитых, болезнь активно распространяется

За последние сутки диагноз "коронавирус" подтвердился еще у 1 777 жителей Московской области. Об этом сообщает портал "Подмосковье сегодня" со ссылкой на официальную статистику, обнародованную на сайте стопкоронавирус.ру.

Несмотря на то, что эпидемия идет на спад – вылечились за последние сутки 2196 человек, что значительно больше вновь заразившихся, – инфекция по-прежнему очень опасна. Только 18 ноября в Подмосковье скончались 58 жителей с подтвержденным COVID-19.

Медики напоминают: единственным способом предотвратить тяжелое течение болезни является вакцинация. На данный момент в области более 3,9 миллиона граждан сделали прививку уже двумя компонентами вакцины, еще свыше 4,1 миллиона человек поставили первый укол.

Общие данные по COVID-19 в России и мире смотрите здесь.