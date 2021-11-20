Статистика по коронавирусу в России на 20 ноября

Статистика по коронавирусу в России на 20 ноября
Фото: pixabay.com
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Умерло 1 254 человека

Оперштаб обнародовал свежие данные по ковиду. По информации к утру 20 ноября, от коронавируса погибло 1 254 человека. Заболели еще 37 120. Избавиться от вируса удалось 36 172 пациентам.

На первом месте по заболеваемости ковидом – российская столица. В Москве зафиксировали 3239 случаев.

Вторую строчку занимает Питер. Здесь коронавирусом заразились 2637 человек.

Третье место у Московской области – выявлено 1885 заболевших.

За все время с начала пандемии ковида в России медики зафиксировали 9 294 188 случаев. Скончались от вируса 262 843 человека, выздоровели 7 992 426.

Источник: Оперштаб Москвы ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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