Почти 37 тысяч человек заболело за сутки

В России выявили еще 36 970 случаев заражения коронавирусом – из них 6,7% не имели клинических проявлений болезни. За минувшие сутки скончались еще 1 252 человека, а полностью выздовели 32 504. Данные приводит Оперштаб по распространению ковида в стране.

В Москве выявили 3 438 больных, еще 1 909 зафиксировали в Московской области. В Санкт-Петербурге обнаружили 2 496 заразившихся.

В Самарской области прирост больных составил 1 661 человек. В Краснодарском крае выявили еще 989 заболевших. В Крыму было установлено 884 стучая инфицирования.

Всего на 21 ноября 2021 года в России выявлено 9 331 158 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 264 095 летальных исходов, выздоровели 8 024 930 человек.