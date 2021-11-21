Статистика по коронавирусу в России на 21 ноября

Статистика по коронавирусу в России на 21 ноября
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Почти 37 тысяч человек заболело за сутки

В России выявили еще 36 970 случаев заражения коронавирусом – из них 6,7% не имели клинических проявлений болезни. За минувшие сутки скончались еще 1 252 человека, а полностью выздовели 32 504. Данные приводит Оперштаб по распространению ковида в стране.

В Москве выявили 3 438 больных, еще 1 909 зафиксировали в Московской области. В Санкт-Петербурге обнаружили 2 496 заразившихся. 

В Самарской области прирост больных составил 1 661 человек. В Краснодарском крае выявили еще 989 заболевших. В Крыму было установлено 884 стучая инфицирования.

Всего на 21 ноября 2021 года в России выявлено 9 331 158 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 264 095 летальных исходов, выздоровели 8 024 930 человек.

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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