Президент рассказал о прошедшей ревакцинации

Владимир Путин во время встречи с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым сообщил, что ему сделали прививку "Спутник Лайт. Об этом пишет РИА "Новости".

Президент отметил, что после ревакцинации чувствует себя хорошо.

Помимо этого глава России вызвался стать добровольцем в эксперименте по применению назальной вакцины от ковида. Он отметил, что провести процедуру можно сразу же после подписания необходимых документов в воскресенье, 21 ноября.