За сутки заразился еще 35 681 человек

Оперативный штаб опубликовал свежие данные, отражающие эпидемиологическую обстановку в нашей стране. Так, за последние 24 часа количество заболевших увеличилось на 35 681. В общей сложности коронавирус диагностировали у 9 366 839 россиян.

За минувшие сутки от болезни полностью излечились 28 713 человек. С момента начала пандемии COVID-19 выздоровели 8 053 643 соотечественника.

По данным на 22 ноября, коронавирус унес жизни 1 241 человека. За весь период зафиксировано 265 336 летальных случаев.

На первом месте по суточному приросту остается Москва. Там на карантин ушли еще 2786 горожан. Следом идет Санкт-Петербург с 2215 заразившимися. Замыкает тройку лидеров Московская область, где положительный тест на ковид получили 1784 человека.

Ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин прошел ревакцинацию препаратом "Спутник Лайт". Кроме того, глава государства принял решение стать добровольцем в эксперименте по применению назальной вакцины против COVID-19.