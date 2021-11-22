Меру объявили в четырех муниципалитетах

В некоторых частях Ханты-Мансийском автономном округе непривитые от коронавируса жители должны будут отправиться на самоизоляцию. Ограничение будет действовать с 22 ноября по 5 декабря.

Как сообщило правительство Югры, полностью прекратить социальные контакты должны не вакцинированные жители Нефтеюганска, Нягани, Урая, Кондинского района. Мера не касается тех, кто защитил себя от от ковида, а также кто перенес болезнь и имеет документальное подтверждение.

В этих населенных пунктах на тот же срок вводятся и другие ограничительные меры. Например, запрещаются массовые культурные мероприятия, закрываются кафе и фитнес-клубы.