В первом российском регионе ввели обязательную самоизоляцию для непривитых

Меру объявили в четырех муниципалитетах

В некоторых частях Ханты-Мансийском автономном округе непривитые от коронавируса жители должны будут отправиться на самоизоляцию. Ограничение будет действовать с 22 ноября по 5 декабря.

Как сообщило правительство Югры, полностью прекратить социальные контакты должны не вакцинированные жители Нефтеюганска, Нягани, Урая, Кондинского района. Мера не касается тех, кто защитил себя от от ковида, а также кто перенес болезнь и имеет документальное подтверждение. 

В этих населенных пунктах на тот же срок вводятся и другие ограничительные меры. Например, запрещаются массовые культурные мероприятия, закрываются кафе и фитнес-клубы. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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