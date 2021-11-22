За сутки в регионе выявили 1 784 новых случаев заражения коронавирусом

В Подмосковье ситуация с эпидемией ковида продолжает оставаться довольно напряженной. За все время в регионе скончался 10 001 человек.

За последние 24 часа больше всего людей ушли на самоизоляцию в Люберцах. Там 166 человек сдали положительный тест на инфекцию. Следом идет Королев (156 зараженных за сутки), Балашиха (131) и Красногорск (120).

Как уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня", всего в области диагноз "коронавирус" поставили 505 779 жителям.