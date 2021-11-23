За сутки заболели 33 996 человек

За прошедший день в России выявили еще 33 996 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число случаев летального исхода составило 1243, полностью выздороветь смог 36 051 житель РФ.

В российской столице зафиксировано еще 2749 зараженных коронавирусом, в Самарской и Москвоской областях – 1871 и 1259 соответственно. В Санкт-Петербурге же выявлено 1060 случаев..

По состоянию на 22 ноября, с начала пандемии в России выявлено 9 400 835 случаев коронавирусной инфеции в 85 субъектах страны. Всего зафиксировано 266 579 летальных исходов, оправиться после болезни смогли 8 089 694 человек.

Несколькими днями ранее российский вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что страна миновала пик по распространению коронавирусной инфекции. Однако заболеваемость сохраняет высокие показатели. Нерабочая неделя, объявленная властями, оказалась недостаточно эффективной, однако в Москве за этот счет удалось добиться снижения распространения COVID-19. Уровень смертности от последствий, вызванных заболеванием, среди россиян превышает 3 процента, указал специалист.