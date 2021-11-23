Страна восходящего солнца серьезно отнеслась к антиковидным мерам

Недавно стало известно о том, что в Японии исчез штамм коронавируса под названием "Дельта". Профессор Национального института генетики выдвинул версию, что зараза попросту самоликвидировалась из-за большого количества мутаций. Однако вирусолог Павел Волчков считает – причина кроется в другом.

По словам эксперта, COVID-19 не может самоуничтожаться. Штамм "Дельта" исчез из-за того, что страна восходящего солнца продемонстрировала высокий уровень организации антиковидных мер.

Волчков отметил, что во время Олимпиады-2021 Японию посетило огромное количество людей. Это спровоцировало рост случаев заболевания коронавирусом. Поняв, что дела плохи, японцы кинулись делать прививку. На данный момент вакцину против ковида поставили 95% взрослого населения.

Именно благодаря этому, как считает вирусолог, эпидемия пошла на спад, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".