Не самоуничтожение: эксперт назвал причину исчезновения штамма "дельта" в Японии

Страна восходящего солнца серьезно отнеслась к антиковидным мерам

Недавно стало известно о том, что в Японии исчез штамм коронавируса под названием "Дельта". Профессор Национального института генетики выдвинул версию, что зараза попросту самоликвидировалась из-за большого количества мутаций. Однако вирусолог Павел Волчков считает – причина кроется в другом.

По словам эксперта, COVID-19 не может самоуничтожаться. Штамм "Дельта" исчез из-за того, что страна восходящего солнца продемонстрировала высокий уровень организации антиковидных мер.

Волчков отметил, что во время Олимпиады-2021 Японию посетило огромное количество людей. Это спровоцировало рост случаев заболевания коронавирусом. Поняв, что дела плохи, японцы кинулись делать прививку. На данный момент вакцину против ковида поставили 95% взрослого населения.

Именно благодаря этому, как считает вирусолог, эпидемия пошла на спад, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: Интернет-издание "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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