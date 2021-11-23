Меры против COVID-19: как Москва справляется с распространением эпидемии

Рост заболеваемости в российской столице остановлен, чего не скажешь о Европе

Ровно месяц назад ситуация с коронавирусом в Москве столь стремительно ухудшалась, что власти пошли на непопулярную меру: увеличили длительность нерабочих дней, объявленных президентом страны на федеральном уровне. Спустя месяц можно констатировать, что решение было принято вовремя: заболеваемость в Москве снизилась втрое. В европейских столицах за этот же период ситуация настолько усложнилась, что теперь там объявляют локдауны.

Период нерабочих дней, длившийся в Москве с 28 октября по 7 ноября, позволил разорвать цепочку заражений. Учитывая, что у штамма "дельта", который особенно разбушевался в РФ в октябре, инкубационный период составляет до 6 дней, "каникулярного" времени хватило, чтобы суточная заболеваемость снизилась с 7-8 тысяч случаев до 2,5 – 3 тысяч. Так, по статистике за 22 ноября диагноз "ковид" подтвердился у 2749 человек.

Часть нерабочих дней совпала с праздниками в РФ, поэтому потери бизнеса были не такими значительными. Использование QR-кодов помогло части предприятий и учреждений сохранить посетителей. Кроме того, власти города приняли ряд мер в поддержку предпринимателей, пишет "Газета.ру".

С 8 ноября часть ограничений в Москве была отменена, но часть сохранилась. Так, в общественных местах необходимо соблюдать масочный режим. В музеи и театры можно попасть только людям с подтвержденным иммунитетом к коронавирусу – привитым, переболевшим или со свежим отрицательным ПЦР-тестом.

Работодатели обязаны перевести 30% своих сотрудников на удаленную работу, а лица старше 60 лет или с хроническими заболеваниями должны соблюдать самоизоляцию, если до сих пор не сделали прививку. Впрочем, москвичи активно идут на вакцинацию. Только за прошлую неделю на процедуру записались 150 тысяч жителей. Многие делают уже ревакцинацию. Временные прививочные пункты в торговых центрах также продолжают работать. Кроме того, в ТЦ и на станциях метро открыты пункты экспресс-тестирования на ковид.

Тем временем Европа переживает новую волну коронавируса. В Германии вторую неделю прирост заболевших превышает 50 тысяч человек. Эксперты полагают, что всему виной слишком быстрый отказ от антиковидных ограничений на фоне позитивной статистики летом. В итоге сейчас система немецкого здравоохранения не справляется с наплывом заболевших. В ряде регионов до Нового года отменены все плановые операции, но больничных коек и врачей все равно не хватает.

Аналогичная ситуация отмечалась в Израиле, где тоже отменили большинство антиковидных мер, когда уровень вакцинации населения достиг 60%. Штаммом "дельта" там стали заражаться те, кто поставил вакцину более полугода назад, в итоге эпидемия вновь разогналась, и остановить ее помогли лишь новые ограничения.

Жители Европы, где с ограничениями припозднились, видимо, и в этом году останутся без Рождества. В ФРГ в одной за другой землях вводятся тотальные локдауны, посещать общественные места по ПЦР разрешают все реже, ночные развлекательные заведения закрыты.

"Вероятно, к концу этой зимы, почти все в Германии будут либо вакцинированы, либо вылечены, либо мертвы",

– высказался 22 ноября министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

В Нидерландах с 6 ноября введены серьезные ограничения – практически везде требуется предъявлять сертификат о вакцинации, о пролеченном COVID-19 или отрицательный ПЦР. Но власти уже анонсировали отказ от разрешений по ПЦР.

В Австрии с 15 ноября введен частичный локдаун для граждан старше 12 лет, которые не были привиты или не переболели новой коронавирусной инфекцией. Требования предъявлять ковид-паспорта действует в Дании.

В Италии невакцинированным или непереболевшим запрещено выходить в офис, причем работодатель вправе не предлагать им удаленную работу и не платить зарплату. В итоге без стабильного дохода остались 23 млн человек.

А в Сингапуре приняли жесткое решение: с Нового года каждый заболевший коронавирусом будет самостоятельно оплачивать свое лечение, если ранее он не был привит от COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сокращении загруженности столичных коронавирусных больниц.