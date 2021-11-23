Эпидемиологическая обстановка в регионе оставляет желать лучшего

Российские власти продолжают бороться с распространением коронавирусной инфекции по территории страны. Однако люди все также продолжают заболевать. Так, за минувшие сутки в Московской области опасный вирус подхватил еще 1 871 местный житель.



За весь период буйства пандемии в Подмосковье заразились 576 065 человек. За минувшие сутки жертвами инфекции стали 59 местных жителей. Полностью излечились от опасного заболевания 1 913 пациентов, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно стало известно, что в Москве устраивают психологические тренинги для врачей, которые борются с COVID-19.