В Подмосковье COVID-19 за сутки подхватили почти 1,9 тысячи жителей

Эпидемиологическая обстановка в регионе оставляет желать лучшего

Российские власти продолжают бороться с распространением коронавирусной инфекции по территории страны. Однако люди все также продолжают заболевать. Так, за минувшие сутки в Московской области опасный вирус подхватил еще 1 871 местный житель.

За весь период буйства пандемии в Подмосковье заразились 576 065 человек. За минувшие сутки жертвами инфекции стали 59 местных жителей. Полностью излечились от опасного заболевания 1 913 пациентов, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно стало известно, что в Москве устраивают психологические тренинги для врачей, которые борются с COVID-19.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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