Статистика по коронавирусу в России на 24 ноября

Статистика по коронавирусу в России на 24 ноября
Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press/ www.globallookpress.com
За сутки заболели 33 558 человек

За минувшие сутки в Российской Федерации выявили 33 558 случаев заражения коронавирусом. За день от осложнений, вызванных инфекцией, скончались 1 240 человек, успешно излечиться смогли 36 682 россиянина.

В Москве за день обнаружили еще 2533 зараженных коронавирусной инфекцией. Второе место занимает Московская область – там за сутки выявили 1842 случая. В Петербурге за день обнаружили 1387 зараженных.

Всего по состоянию на 24 ноября с начала пандемии в Российской Федерации зафиксировано 9 434 393 случая заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах с 267 819 летальными исходами. Успешно излечиться от заболевания смогли 8 126 376 россиян.

Ранее опрошенные Ассоцицией туроператоров эксперты заявили, что требование о предъявлении QR-кодов для посадки в поезда и самолеты будет действовать еще довольно долго. В Государственную думу уже внесли соответствующий законопроект, устанавливающий требования о предъявлении электронного документа в общественном транспорте.

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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