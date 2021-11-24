Инфекция продолжает совершенствовать свои убийственные навыки

Весь мир продолжает вести нелегкую борьбу с распространением коварной коронавирусной инфекции. Людей массово вакцинируют, однако заболевание приспосабливается к внешним условиям и бесконечно мутирует. Так, журналистам удалось узнать о случаях выявления нового штамма COVID-19, который, по некоторым данным, значительно более агрессивен, чем его предшественники.



Случаи заражения новым штаммом-мутантом выявили медицинские специалисты в южноафриканской Ботсване, Южной Африканской Республике и Гонконге. Всего, по сведениям корреспондентов издания Daily Mail, опасную заразу подхватили 10 человек. Новая мутация коронавирусной инфекции получила название В.1.1.529.

В материале британского издания указано, что данная модификация коронавируса содержит целых 32 мутации. Анализ этого варианта инфекции говорит о том, что, скорее всего, вирус стал значительно более заразным и устойчивым к вакцинации.

Неутешительные новости оценил генетик из лондонского Университетского колледжа Франсуа Баллу. По мнению опытного эксперта, новый штамм COVID-19 станет более устойчивым к антителам. Генетик призвал людей не терять самообладание. Он напомнил, что пока в мире зарегистрировано всего 10 случаев заражения этой мутацией вируса.

К слову, недавно эксперт указал на причину исчезновения штамма "дельта" в Японии. Страна восходящего солнца серьезно отнеслась к мерам борьбы с коронавирусом.