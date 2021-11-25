Статистика по коронавирусу в России на 25 ноября

Статистика по коронавирусу в России на 25 ноября
Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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За сутки заболели еще 33 796 человек

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал свежие данные, которые отражают эпидемиологическую обстановку в нашей стране. За последние 24 часа положительный тест на коронавирус получили 33 796 человек. Всего заразу подхватили 9 468 189 соотечественников. 

Благодаря действиям врачей вирус смогли победить еще 38 450 россиян. Общее количество выздоровевших составляет 8 164 826. 

Имеется и печальная статистика. По данным на 25 ноября, жертвами коронавируса стали 1 238 человек. С момента начала пандемии с болезнью не справились 269 057 граждан РФ. 

Рассмотрим распределение новых случаев по регионам. На первом месте по-прежнему остается Москва. Там за сутки на карантин ушли 3349 горожан. Следом идет Санкт-Петербург с 1538 заболевшими. Замыкает тройку лидеров Московская область с 1483 заразившимися. 

Ранее появилась информация, что в трех странах обнаружили сверхагрессивный штамм-мутант COVID-19. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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