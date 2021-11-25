Курс рубля
- Когда валюта подешевеет: прогноз эксперта
- Аналитики дали прогноз по курсу валют на год вперед
- Курс рубля может рухнуть еще до Нового года
Непривитые люди остаются главным источником распространения коронавирусной инфекцие, сообщили в Европейском бюро ВОЗ.
Представители всемирной организации здравоохранения призвали всех, кто имеет возможность пройти вакцинацию, сделать прививку. Это крайне важно для людей старшей возрастной группы, а также тех, у кого ослаблен иммунитет.
Профилактические меры в ходе исследований оказались эффективны против инфекции. В частности, эффект усиливается при ношении средств индивидуальной защиты, проветривании помещений, гигиене рук, изоляции и соблюдении иных правил, уточняет RT.
Соблюдение профилактических правил, указали в ВОЗ, обеспечивает максимальную защиту людей от коронавируса.
Нововведения коснутся всех жителей страны
Работы лишаются граждане, поддержавшие оппозицию