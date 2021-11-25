В ВОЗ назвали главных распространителей коронавируса

Организация призывает общество к профилактическим мерам

Непривитые люди остаются главным источником распространения коронавирусной инфекцие, сообщили в Европейском бюро ВОЗ.

Представители всемирной организации здравоохранения призвали всех, кто имеет возможность пройти вакцинацию, сделать прививку. Это крайне важно для людей старшей возрастной группы, а также тех, у кого ослаблен иммунитет.

Профилактические меры в ходе исследований оказались эффективны против инфекции. В частности, эффект усиливается при ношении средств индивидуальной защиты, проветривании помещений, гигиене рук, изоляции и соблюдении иных правил, уточняет RT.

Соблюдение профилактических правил, указали в ВОЗ, обеспечивает максимальную защиту людей от коронавируса.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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