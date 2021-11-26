Инфекция унесла жизни еще 1 235 человек

В России выявили 34 690 новых случаев заболевания COVID-19. Такие данные привел Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

С момента начала пандемии ковид диагностировали у 9 502 879 жителей нашей страны.

По информации на 26 ноября, от болезни смогли излечиться 36 145 человек. В общей сложности победу над заразой одержал 8 200 971 соотечественник.

Коронавирус продолжает уносить жизни россиян. Так, за последние 24 часа умерли 1 235 человек. Общее число жителей РФ, скончавшихся из-за COVID-19, составляет 270 292.

Первое место по суточному приросту остается за Москвой. В столице на карантин ушли еще 3929 горожан. В Московской области – на 1812 заболевших больше. В Санкт-Петербурге коронавирусом заразились 1704 человека.

Ранее в ВОЗ назвали главных распространителей коронавируса.