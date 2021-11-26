Статистика по коронавирусу в России на 26 ноября

Статистика по коронавирусу в России на 26 ноября
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Инфекция унесла жизни еще 1 235 человек

В России выявили 34 690 новых случаев заболевания COVID-19. Такие данные привел Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. 

С момента начала пандемии ковид диагностировали у 9 502 879 жителей нашей страны. 

По информации на 26 ноября, от болезни смогли излечиться 36 145 человек. В общей сложности победу над заразой одержал 8 200 971 соотечественник. 

Коронавирус продолжает уносить жизни россиян. Так, за последние 24 часа умерли 1 235 человек. Общее число жителей РФ, скончавшихся из-за COVID-19, составляет 270 292. 

Первое место по суточному приросту остается за Москвой. В столице на карантин ушли еще 3929 горожан. В Московской области – на 1812 заболевших больше. В Санкт-Петербурге коронавирусом заразились 1704 человека. 

Ранее в ВОЗ назвали главных распространителей коронавируса. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Власти Молдавии заподозрили в тайном сговоре с "Газпромом"

Выделение денег из госбюджета Республики на погашение текущего долга вызвало сомнения у ряда депутатов

Байден ради Путина изменил свою позицию по Китаю - Baijiahao

Лидеры России и США могут встретиться во время Олимпиады

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей