В Подмосковье за сутки выявили более 1,8 тысячи случаев заражения COVID-19

Скончался еще 51 житель региона

Эпидемиологическая обстановка в Московской области остается напряженной. Так, за последние 24 часа коронавирус диагностировали у 1 812 человек.

За сутки от болезни скончался 51 житель региона. Количество выздоровевших увеличилось на 2 009. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

В общей сложности выявлено уже 581 202 случая заражения COVID-19. Всего умерли 10 227 человек. Справиться с заразой смогли 513 994 пациента, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

В России за сутки ковидом заразились 34 690 жителей, выздоровели 36 145 человек, пишет URA.RU

Со свежей статистикой по коронавирусу в РФ можно ознакомиться в нашем материале. 

Источник: стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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