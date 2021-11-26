Скончался еще 51 житель региона

Эпидемиологическая обстановка в Московской области остается напряженной. Так, за последние 24 часа коронавирус диагностировали у 1 812 человек.

За сутки от болезни скончался 51 житель региона. Количество выздоровевших увеличилось на 2 009. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

В общей сложности выявлено уже 581 202 случая заражения COVID-19. Всего умерли 10 227 человек. Справиться с заразой смогли 513 994 пациента, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В России за сутки ковидом заразились 34 690 жителей, выздоровели 36 145 человек, пишет URA.RU.

Со свежей статистикой по коронавирусу в РФ можно ознакомиться в нашем материале.