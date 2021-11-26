Пульмонолог объяснила высокую долю повторных госпитализаций пациентов после COVID-19

Перенесшие инфекцию люди нуждаются в медицинской реабилитации

Переболевшие коронавирусом пациенты рискуют через несколько недель снова оказаться на больничной койке. Это подтвердила главный внештатный специалист – пульмонолог Минздрава РФ, профессор Галина Игнатова. При этом риск одинаково высок как для людей, тяжело перенесших COVID-19, так и для тех, кто болел дома в легкой форме.

Дело в том, что коронавирусная инфекция поражает все органы и системы – в основном, конечно, легкие, но также сердечно-сосудистую, пищеварительную и центральную нервную системы, почки и печень, отметила Игнатова. Поэтому все пациенты, перенесшие ковид, нуждаются в последующей медицинской реабилитации, направленной на восстановление основных функций организма, коррекцию мышечной слабости, нарушений сна, а также преодоление стресса.

Очень часто пациентов начинает мучать кашель, недомогание, головные боли, люди не могут сделать полный вздох и начинают задыхаться, пройдя буквально несколько шагов или даже просто повернувшись на другой бок лежа в кровати.

"Поэтому важно после выздоровления сделать исследование функции легких для того, чтобы посмотреть не сформировалась ли бронхиальная обструкция. Так как в этом случае есть риск повторной госпитализации",

– пояснила пульмонолог, отметив, что возраст старше 65 лет и наличие хронических заболеваний повышают степень риска.

Бронхиальная обструкция является одним из последствий тяжелой ковидной пневмонии. Она может проявиться у человека уже после выписки из стационара.

"По статистике, у 54% пациентов, перенесших COVID-19, нарушения функции легких наблюдаются спустя месяц после заболевания. А почти у 40% больных нарушена диффузионная способность – показатель, который характеризует газообмен в легких",

– поделилась Игнатова данными, собранными на основе спирометрии. Исследования также показывают, что у пациентов, тяжело перенесших COVID-19, так же часто возникают фиброзные изменения в легких.

При этом для снижения риска тяжести ковида и его последствий бывает достаточно контролировать свои хронические заболевания. Современная медицина способна смягчить течение болезни и сократить восстановительный период с помощью медикаментозной терапии, подчеркнула Игнатова. В частности, есть препараты, которые справляются с постковидным фиброзом легких.

"Мы используем ферментные препараты, которые действуют на фибротические узелки в легких, которые образуются приблизительно у 20% пациентов – именно тех, у кого ковид протекал в тяжелой форме. Это те препараты, которые воздействуют на фибротические уплотнения. Они уменьшают их в объеме, узелки становятся более эластичными, воспалительный процесс снижается, у пациентов уменьшается одышка. Мы проводили исследования с препаратом "Лонгидаза",

– поделилась эксперт сведениями об исследованиях, которые проводились в России.