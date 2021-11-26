Уже готовятся все необходимые документы

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о том, что сертификаты переболевших коронавирусом будут продлены. Его слова приводит РИА "Новости".

Речь идет о тех россиянах, которые перенесли болезнь в течение последнего года. На данный момент документом можно пользоваться на протяжении только шести месяцев.

Мурашко же собирается продлить действие сертификатов до одного года. Министр здравоохранения сообщил, что уже готовятся необходимые документы для внесения изменений.