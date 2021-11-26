Жители региона активно прививаются от опасного заболевания

Российские власти продолжают вести борьбу с распространением COVID-19 по территории нашей страны. Жители Московской области ответственно подошли к вопросу вакцинации. По последним данным, уровень коллективного иммунитета в этом регионе превысил 71,1%.



Такие данные публикуют представители оперативного штаба по противодействию COVID-19. Сведения актуальны на пятницу, 26 ноября.

Также сообщается, что полностью привиты от коронавирусной инфекции в области 4 045 220 местных жителей, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Напомним, за минувшие сутки в этом регионе выявили более 1,8 тысячи случаев заражения COVID-19.