От COVID-19 за последние 24 часа умерли 1 239 россиян

В России за сутки врачи подтвердили 33 946 диагнозов "коронавирус". За все время эпидемии COVID-19 в стране заразились 9 536 825 россиян.

В Москве на самоизоляцию ушли 3430 горожан. На втором месте антирейтинга вновь оказался Санкт-Петербург. Там заболели ковидом 1879 жителей. В Московской области положительные тесты сдали 1867 человек. В Самарской области также много зараженных – за последние 24 часа 1056 человек подхватили инфекцию.

Умерли за сутки в России 1 239 заболевших коронавирусом. Всего скончался от инфекции 271 531 пациент.

Выздоровевших за сутки оказалось 36 494 жителей страны. За все время болезнь одолели 8 237 465 россиян.