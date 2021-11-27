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В России за сутки врачи подтвердили 33 946 диагнозов "коронавирус". За все время эпидемии COVID-19 в стране заразились 9 536 825 россиян.
В Москве на самоизоляцию ушли 3430 горожан. На втором месте антирейтинга вновь оказался Санкт-Петербург. Там заболели ковидом 1879 жителей. В Московской области положительные тесты сдали 1867 человек. В Самарской области также много зараженных – за последние 24 часа 1056 человек подхватили инфекцию.
Умерли за сутки в России 1 239 заболевших коронавирусом. Всего скончался от инфекции 271 531 пациент.
Выздоровевших за сутки оказалось 36 494 жителей страны. За все время болезнь одолели 8 237 465 россиян.
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