От COVID-19 выздоровели 30 646 человек за сутки

Несмотря на небольшое снижение числа зараженных ковидом в России, в стране продолжается борьба с эпидемией. По последним данным, за 24 часа положительные тесты на инфекцию сдали 33 548 россиян. Всего заболели 9 570 373 человек.

В Москве число инфицированных увеличилось на 3086 горожан. В Санкт-Петербурге на самоизоляцию ушли 2072 человек. В Московской области инфекцию подхватили 2046 жителей.

Умерли за сутки от ковида 1 224 пациентов. За два года эпидемии скончались 272 755 россиян.

Выздоровевших за последние 24 часа стало на 30 646 больше. За все время болезнь одолели 8 268 111 жителей страны.