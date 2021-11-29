Вирусолог связал появление штамма "омикрон" с ВИЧ

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Вирус таит новые опасности

Недавно выяснились тревожные новости о том, что пресловутая коронавирусная инфекция продолжает трансформироваться и произвела на свет нового мутанта – сверхзаразный штамм "омикрон". Известный вирусолог Петр Чумаков рассказал, каким образом мог появиться новый вид инфекции.

В беседе с корреспондентом издания URA.RU эксперт отметил, что с высокой долей вероятности вирус приобрел новые характеристики в организме ВИЧ-инфицированного носителя. Чумаков объяснил, что люди с пораженным иммунитетом чаще становятся производителями новых видов инфекции.

Эксперты ВОЗ также бьют тревогу. Оказалось, что этот вирус, по некоторым данным, особо склонен заражать людей, которые ранее уже переболели COVID-19, передает интернет-издание "МИР24".

Напомним, первые случаи инфицирования новым штаммом были зарегистрированы на африканском континенте.

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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