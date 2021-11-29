Статистика по коронавирусу в России на 29 ноября

Статистика по коронавирусу в России на 29 ноября
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Победить болезнь смогли 27 700 человек

Ежедневное число заболевших коронавирусом продолжает снижаться. Оперативный штаб опубликовал актуальную информацию об эпидемиологической обстановке в стране. За минувшие сутки было зафиксировано 33 860 новых случаев. За все время вирус подтвердился у 9 604 233 россиян. 

Больше всего заболевших в Москве. В столице на самоизоляцию ушли 3434 человека. В Московской области коронавирусом заболели 2236 граждан. В Санкт-Петербурге ситуация чуть лучше – 2181 новый случай.

Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 273 964 человека, из них 1 209  скончались за последние сутки. 

Выздоровевших за последние 24 часа стало на 27 700 человек больше. В общей сложности победить вирус смогли 8 295 811 россиян. 

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость334552
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Гость332416
а пут-ин же сказал что в раше победили ковид ? или он ошибся - ковид победил рашу ?
это ты в своих влажных снах с путаном беседуешь?
Гость332416
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а пут-ин же сказал что в раше победили ковид ? или он ошибся - ковид победил рашу ?
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