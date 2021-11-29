Победить болезнь смогли 27 700 человек

Ежедневное число заболевших коронавирусом продолжает снижаться. Оперативный штаб опубликовал актуальную информацию об эпидемиологической обстановке в стране. За минувшие сутки было зафиксировано 33 860 новых случаев. За все время вирус подтвердился у 9 604 233 россиян.

Больше всего заболевших в Москве. В столице на самоизоляцию ушли 3434 человека. В Московской области коронавирусом заболели 2236 граждан. В Санкт-Петербурге ситуация чуть лучше – 2181 новый случай.

Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 273 964 человека, из них 1 209 скончались за последние сутки.

Выздоровевших за последние 24 часа стало на 27 700 человек больше. В общей сложности победить вирус смогли 8 295 811 россиян.