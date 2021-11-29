Глава МИД Венгрии объяснил решение привиться "Спутником V"

Глава МИД Венгрии объяснил решение привиться "Спутником V"
Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Евросоюз политизировал вопрос одобрения российской вакцины, считает дипломат

Руководитель венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто еще в марте текущего года вакцинировался от коронавируса российским препаратом "Спутником V". На днях дипломат раскрыл причины поступка, вызвавшего в Евросоюзе неоднозначную реакцию.

Он рассказал в интервью RT, что решение о прививке российской вакциной принял на основании положительного житейского опыта. Министр иностранных дел вспомнил о своем детстве. Чиновник подчеркнул, что его вакцинировали препаратами, которые производились в СССР. Дипломат отметил, что он жив и с ним все хорошо, поэтому нет смысла менять что-либо.

Как отмечает "Общественная служба новостей", глава МИД Венгрии также обратил внимание корреспондента на ситуацию с одобрением "Спутника V" в Евросоюзе. По словам чиновника, этот вопрос политизировали. Министр заявил о своем разочаровании отношением западных коллег к допуску российской вакцины. Он подчеркнул, что европейские политики в личных разговорах заявляют об эффективности отечественного препарата.

Напомним, ранее Сийярто раскритиковал западные страны из-за их позиции по отношению к России. Дипломата возмутило, что США и Евросоюз постоянно выражают недовольство нашей страной, хотя и продолжают вести с ней дела.

Источник: RT ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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