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Министерство здравоохранения Московской области опубликовало свежую статистку по коронавирусу в регионе на 29 ноября. Антилидерами по ковиду стали Балашиха и Пушкино.
В Балашихе количество заболевших увеличилось на 188. В Пушкино выявили 148 новых случаев COVID-19.
В Люберцах – на 146 зараженных больше. В Королеве коронавирус диагностировали у 141 местного жителя. В Чехове на карантин ушли 122 человека, в Красногорске – 111.
Всего за сутки заразу подхватили 2236 человек, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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