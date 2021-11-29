Названы худшие города по COVID-19 в Подмосковье

За сутки заразу подхватили 2236 человек

Министерство здравоохранения Московской области опубликовало свежую статистку по коронавирусу в регионе на 29 ноября. Антилидерами по ковиду стали Балашиха и Пушкино.

В Балашихе количество заболевших увеличилось на 188. В Пушкино выявили 148 новых случаев COVID-19.

В Люберцах – на 146 зараженных больше. В Королеве коронавирус диагностировали у 141 местного жителя. В Чехове на карантин ушли 122 человека, в Красногорске – 111. 

Всего за сутки заразу подхватили 2236 человек, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: Минздрав Московской области ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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