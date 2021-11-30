Свежая статистика по коронавирусу в России на 30 ноября

Свежая статистика по коронавирусу в России на 30 ноября
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
От инфекции скончались ? человек за два года эпидемии

Последние данные по коронавирусу в России все еще оставляют желать лучшего. За сутки в стране заразились COVID-19 32 648 человек. За все время врачи подтвердили наличие болезни у 9 636 881 жителей. 

В Москве инфицированы 2788 горожан за последние 24 часа. В Московской области ковид выявили у 2215 россиян. В Санкт-Петербурге на самоизоляцию ушли 2103 человек. 

Инфекция за последние 24 часа унесли жизни 1 229 пациентов. За все время эпидемии с коронавирусом не смогли справиться 275 193 россиян.

Выздоровели за сутки от страшной болезни 33 442 жителей страны. Всего излечились 8 329 253 человек. 

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Вячеслав Москва
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“…В Москве инфицированы 2788 горожан за последние 24 часа…” – а выздоровело за тот же период 3816 чел. И эта тенденция (превосходство числа выздоровевших над числом инфицированных) продолжается уже третью неделю. Как гритца, пустячок, а приятно.
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