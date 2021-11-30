От инфекции скончались ? человек за два года эпидемии

Последние данные по коронавирусу в России все еще оставляют желать лучшего. За сутки в стране заразились COVID-19 32 648 человек. За все время врачи подтвердили наличие болезни у 9 636 881 жителей.

В Москве инфицированы 2788 горожан за последние 24 часа. В Московской области ковид выявили у 2215 россиян. В Санкт-Петербурге на самоизоляцию ушли 2103 человек.

Инфекция за последние 24 часа унесли жизни 1 229 пациентов. За все время эпидемии с коронавирусом не смогли справиться 275 193 россиян.

Выздоровели за сутки от страшной болезни 33 442 жителей страны. Всего излечились 8 329 253 человек.