Московские больницы возвращаются к доковидному режиму работы

Четыре стационара с декабря возобновляют плановую госпитализацию пациентов

Снижение в Москве количества больных, тяжело переносящих коронавирус, позволяет больницам возвращаться к обычному режиму работы. С 2 декабря четыре московских стационара будут работать не как ковидные госпитали, а принимать плановых пациентов.

"После санобработки к оказанию помощи в обычном режиме вернутся ГКБ №24 полностью, корпуса в больницах им. Спасокукоцкого и им. Иноземцева и отделения в детской больнице им. Башляевой",

– сообщил мэр Сергей Собянин. Он подчеркнул, что столичная система здравоохранения за время пандемии накопила достаточно большой запас прочности. Даже в самые сложные периоды пиков распространения COVID-19 в Москве оказывалась экстренная и плановая помощь пациентам с разными заболеваниями.

Впрочем, говорить об окончании эпидемии еще рано. За последние сутки в Москве коронавирусом заболели еще 2788 человек. В городе продолжает действовать масочный режим. Врачи напоминают, что наиболее эффективным способом защиты от COVID-19 является вакцинация. Бесплатно сделать прививку в столице можно по предварительной записи в районных поликлиниках или без записи в крупных ТЦ и других точках работы выездных бригад.